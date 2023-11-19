Овечкин после победы над «Коламбусом»: «Играем как можем и пытаемся увезти 2 очка после каждого матча»

Сегодня, 08:48
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы нашли свою игру сегодня. Надо признать, что Линдгрен выступил превосходно, сохранял нас в игре. Прямо сейчас мы не смотрим на турнирное положение. Мы просто играем настолько, насколько можем и пытаемся увезти 2 очка после каждой игры», — сказал Овечкин после игры.
В этой встрече 38-летний россиянин забил свой 827-й гол в карьере. Овечкину осталось забросить еще 67 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.
После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.