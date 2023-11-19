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НХЛ

Сегодня, 08:48

Овечкин после победы над «Коламбусом»: «Играем как можем и пытаемся увезти 2 очка после каждого матча»

Руслан Минаев
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы нашли свою игру сегодня. Надо признать, что Линдгрен выступил превосходно, сохранял нас в игре. Прямо сейчас мы не смотрим на турнирное положение. Мы просто играем настолько, насколько можем и пытаемся увезти 2 очка после каждой игры», — сказал Овечкин после игры.

В этой встрече 38-летний россиянин забил свой 827-й гол в карьере. Овечкину осталось забросить еще 67 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.

Александр Овечкин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Коламбуса&raquo;. Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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