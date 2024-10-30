Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:32

Овечкин после своего дубля прокомментировал победу «Вашингтона» над «Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин (8-й номер).
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча с «Рейнджерс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин впервые в текущем сезоне оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Всегда весело играть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать и это важные два очка. Мы приняли вызов. Как я уже сказал, когда на кону оказались два важнейших очка, наша команда попыталась сыграть жестко и просто. Мы видим результат.

Драка в начале матча? Она сразу задала тон игре. Два больших парня подрались, это зарядило арену, после чего мы забросили две шайбы», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе «Кэпиталз».

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Овечкин за две минуты забил два гола и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб
Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года
Ошибку в законе Ньютона обнаружили спустя более 300 лет
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
У велогонщика Погачара похитили двоюродную сестру
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Лучший матч Овечкина в сезоне: оформил дубль и стал еще ближе к Гретцки!
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Овечкин вышел на чистое третье место по числу голов в НХЛ при игре в равных составах
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по дублям за один период в НХЛ
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 857-го гола Александра
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 857-го гола Овечкина. Текущее положение
Сегодня
Вчера
Неделя