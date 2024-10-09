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9 октября, 20:48

Овечкин потерял лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перестал быть самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, соответствующие данные приводит Forbes.

Согласно рейтингу 2024 года, больше всего в североамериканском чемпионате зарабатывает самый ценный игрок сезона-2023/24 Остон Мэттьюс из «Торонто» — 21,7 миллиона долларов в год. На второй строчке по доходности идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (19,5 млн долларов). Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов замыкают Овечкин и нападающий «Эдмонтона» Коннор Маккдэвид — они получают 16 миллионов долларов.

Также в первой десятке расположились такие хоккеисты, как: Элиас Петтерссон («Ванкувер», 14,8 млн); Давид Пастрняк («Бостон», 14,5 млн); Вильям Нюландер («Торонто», 13,8 млн); Джейк Генцел («Тампа», 13,5 млн); Расмус Далин («Баффало», 13,1 млн) и Сет Джонс («Чикаго», 12,8 млн).

В рейтинге за 2023 год Овечкин был самым высокооплачиваемым игроком НХЛ наряду с Маккинноном. Их суммарный доход составлял 17,5 миллиона долларов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 39-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 заброшенная шайба.

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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