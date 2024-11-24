Овечкин потерял первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25.

На счету 39-летнего россиянина 15 голов в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Ранее в матче против «Юты» он получил перелом малоберцовой кости и теперь пропустит от четырех до шести недель.

Снайперскую гонку возглавил Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». В воскресенье, 24 ноября, в игре против «Рейнджерс» он отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 16-й в нынешнем сезоне. Также 16 голов на свой счет записал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, он идет на втором месте в списке лучших снайперов сезона НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 13 голами располагается на 5-й позиции. У Артемия Панарина из «Рейнджерс» 12 голов и 10-я строчка.