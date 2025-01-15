«Вашингтон» показал милое фото Овечкина с корги

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в благотворительной акции по поиску новых хозяев для бездомных животных города.

Перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:0) игроки «Кэпиталз» приняли участие в благотворительной акции, направленной на поддержку приютов для животных.

Александр Овечкин и другие спортсмены фотографировались с собаками и котом, а затем появилось видео с участием Овечкина и двух популярных в интернете корги — Максин и Хэмми.

На видео Александр надел солнечные очки на Максин, сидевшую у него на спине, и взял за поводок Хэмми, одетого в майку «Кэпиталс».