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НХЛ

Сегодня, 16:16

Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин, военные и Андерс Ли.
Фото ХК «Айлендерс»
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

Военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также приняли участие Овечкин и капитан «Айлендерс» Андерс Ли.

38-летний россиянин в этом матче оформил дубль и был признан третьей звездой встречи. Он также повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в пустые ворота. Теперь на счету Овечкина 56 голов.

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин (№ 8) против Александра Романова в&nbsp;матче &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (1:4) в&nbsp;Нью-Йорке 11&nbsp;ноября. «Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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