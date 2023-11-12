Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

Военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также приняли участие Овечкин и капитан «Айлендерс» Андерс Ли.

38-летний россиянин в этом матче оформил дубль и был признан третьей звездой встречи. Он также повторил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в пустые ворота. Теперь на счету Овечкина 56 голов.

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей и набрал 11 (4+7) очков.