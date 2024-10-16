Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра с 700+ голами и передачами в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достигнул отметки в 700 результативных передач в НХЛ.

В ночь с 15 на 16 октября «Кэпиталз» обыграли «Вегас» в регулярном чемпионате со счетом 4:2. Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забросившим более 700 голов и отдавшим от 700 результативных передач.

Ранее это достижение установили Уэйн Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромир Ягр (766+1155), Марсель Дионн (731+1044) и Фил Эспозито (717+873).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Гретцки (894). Россиянину нужно забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадца.