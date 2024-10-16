Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

Овечкин повторил достижение Гретцки и Ягра с 700+ голами и передачами в НХЛ

Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достигнул отметки в 700 результативных передач в НХЛ.

В ночь с 15 на 16 октября «Кэпиталз» обыграли «Вегас» в регулярном чемпионате со счетом 4:2. Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, забросившим более 700 голов и отдавшим от 700 результативных передач.

Ранее это достижение установили Уэйн Гретцки (894+1963), Горди Хоу (801+1049), Яромир Ягр (766+1155), Марсель Дионн (731+1044) и Фил Эспозито (717+873).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Гретцки (894). Россиянину нужно забросить 42 шайбы, чтобы побить рекорд канадца.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Замглавы МИД РФ заявил о контактах с Израилем по ситуации с Ираном
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Суперфорварда «Реала» обвиняют в изнасиловании. Что происходит с Килианом Мбаппе после скандала в Стокгольме
Рядовой Дыкин помог эвакуировать раненых сослуживцев
Макрон напомнил Нетаньяху о создании государства Израиль решением ООН
Сегодня
Вчера
Неделя