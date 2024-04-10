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Сегодня, 06:17

Овечкин повторил достижение Халла, Селянне и Сан-Луи в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, сумевшим забросить 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ в возрасте 38 и более лет.

Россиянин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» против «Детройта» (2:1) 10 апреля.

Ранее 30+ шайб за регулярный чемпионат после наступления 38-летия по разу забрасывали Бретт Халл, Теему Селянне и Мартен Сан-Луи. Дважды подобным достижением отметился Джонни Буцик. Трижды — Горди Хоу.

Всего в текущем сезоне в активе Овечкина 63 (30+33) набранных очка.

Александр Овечкин
Мартен Сан-Луи
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бретт Халл
Горди Хоу
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