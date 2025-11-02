Овечкин повторил худший результат по голам на старте сезона НХЛ

2 ноября, 08:36
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:4 Б) Овечкин не отметился результативными действиями. Хоккеист в 12 стартовых играх сезона набрал 7 (2+5) очков.
Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.
«Вашингтон» набрал 13 очков в 12 матчах и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.
