Овечкин повторил рекорд Гончара по сезонам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Вашингатона» Александр Овечкин сыграл против «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин с 2005 года выступает в североамериканской лиге. Для него сезон-2024/25 стал 20-м в карьере в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд среди российских хоккеистов.

Ранее только российский защитник Сергей Гончар участвовал в 20 сезонах национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, отставая на 42 гола от рекордсмена Уэйна Гретцки (894).