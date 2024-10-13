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Сегодня, 03:06

Овечкин повторил рекорд Гончара по сезонам в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингатона» Александр Овечкин сыграл против «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний россиянин с 2005 года выступает в североамериканской лиге. Для него сезон-2024/25 стал 20-м в карьере в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд среди российских хоккеистов.

Ранее только российский защитник Сергей Гончар участвовал в 20 сезонах национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, отставая на 42 гола от рекордсмена Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин. Овечкин: «С каждым сезоном забивать в НХЛ все сложнее и сложнее»

Александр Овечкин
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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