Овечкин повторил рекорд Горди Хоу 56-летней давности

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). Игра прошла 16 ноября.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 16 играх в нынешнем сезоне. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, кто в возрасте 39 лет или старше смог набрать 20 очков в первых 16 матчах сезона.

Ранее это удавалось только Горди Хоу, который в сезоне-1968/69 отметился 24 (6+18) баллами на таком отрезке. На тот момент ему было 40 лет.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он забросил 863 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894).