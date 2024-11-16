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Сегодня, 17:43

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу 56-летней давности

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2). Игра прошла 16 ноября.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 16 играх в нынешнем сезоне. Он стал вторым игроком в истории НХЛ, кто в возрасте 39 лет или старше смог набрать 20 очков в первых 16 матчах сезона.

Ранее это удавалось только Горди Хоу, который в сезоне-1968/69 отметился 24 (6+18) баллами на таком отрезке. На тот момент ему было 40 лет.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он забросил 863 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
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