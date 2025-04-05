Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

5 апреля, 04:15

Овечкин повторил рекорд Гретцки! Россиянин забросил 894-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго». Вторая шайба 39-летнего россиянина стала для него 894-й за карьеру в 1486-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

39-летний россиянин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге Овечкин забросил 5 октября 2005 года.

Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах за 20 сезонов в НХЛ, которые он провел в «Эдмонтоне», «Лос-Анджелесе», «Сент-Луисе» и «Рейнджерс». Канадец единолично возглавлял список лучших снайперов с 23 марта 1994 года, когда он забил 802-й гол и обошел Горди Хоу. Последнюю, 894-ю шайбу в карьере Гретцки забросил 29 марта 1999 года в 1479-й игре — за 8 матчей до конца сезона-1998/99, после которого он завершил карьеру.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по сыгранным матчам, голам и очкам среди российских игроков. В марте он стал 11-м хоккеистом в истории лиги, который набрал 1600 очков.

В 2018-м «Вашингтон», выступающий в НХЛ с 1974 года, впервые выиграл Кубок Стэнли, а Овечкин стал первым в истории российским капитаном команды, которому удалось завоевать главный трофей лиги, также он был признан самым ценным игроком плей-офф.

За карьеру в НХЛ россиянин получил множество личных наград:

«Морис Ришар Трофи» — лучшему снайперу регулярного чемпионата (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020);

«Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (2008);

«Колдер Трофи» — лучшему новичку сезона (2006);

«Харт Трофи» — лучшему хоккеисту сезона (2008, 2009, 2013);

«Тед Линдсей Эворд» (до 2010 года — «Лестер Пирсон Эворд») — самому выдающемуся хоккеисту сезона (2008, 2009, 2010);

«Конн Смайт Трофи» — самому ценному хоккеисту плей-офф (2018).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
77
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя