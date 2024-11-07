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Сегодня, 06:48

Овечкин повторил рекорд Халла и Буцика по результативной серии в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Для него эта игра стала пятой подряд с заброшенными шайбами. Он стал третьим игроком в возрасте 39 лет в историю лиги, кому удалось это сделать.

Ранее в пяти матчах подряд в НХЛ забивали Брэтт Халл (7 матчей с голами в сезоне-2003/04) и Джонни Буцик (6 игр подряд в сезоне-1974/75).

В текущем сезоне Овечкин забросил 8 шайб и отдал 8 голевых передач в 12 встречах.

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