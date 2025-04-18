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Сегодня, 03:59

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за сезон в возрасте 39 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу по голам за сезон в возрасте 39 лет и старше.

Сегодняшний гол стал для 39-летнего россиянина 44-м в этой регулярке. Всего в сезоне-2024/25 он набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.

Овечкин достиг отметки 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Он является рекордсменом по этому показателю.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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