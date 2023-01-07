Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:29

Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1316-й за карьеру в североамериканской лиге. Он повторил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым.

Среди всех игроков Овечкин поднялся на 60-е место. На 59-й строчке — канадец Ги Карбонно, сыгравший 1318 встреч.

Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.

Александр Овечкин
Алексей Ковалев
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Путин прибыл на рождественскую службу в храм в Кремле
Патриарх Кирилл заявил о скорби церкви по всем погибшим на Украине
В США оценили ситуацию с помощью Украине на фоне раскола в конгрессе
Белый дом направит странам НАТО почти $700 млн для покупки оружия
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Терещенко — об Овечкине: «Забивать голы — его работа. Рекорд Гретцки — дело времени»
Что творит Овечкин! Семь голов в четырех матчах — и финская легенда позади
Овечкин обошел Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
«Вашингтон» на выезде переиграл «Коламбус». Овечкин забросил одну шайбу
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 809-ю шайбу в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Вашингтон» — «Нэшвилл», «Виннипег» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 7 января