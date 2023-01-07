Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян

Сегодня, 04:29
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1316-й за карьеру в североамериканской лиге. Он повторил рекорд среди российских игроков, установленный Алексеем Ковалевым.
Среди всех игроков Овечкин поднялся на 60-е место. На 59-й строчке — канадец Ги Карбонно, сыгравший 1318 встреч.
Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло. За карьеру канадец провел 1779 матчей.