Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за карьеру в ворота «Коламбуса»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за карьеру в ворота «Коламбуса».

25 октября форвард в 51-й раз сыграл против «Коламбуса» (5:1) в регулярных чемпионатах НХЛ. В этой игре 40-летний Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 28-й в ворота «Блю Джекетс». Этот гол повторил рекорд лиги.

Такой же результат в матчах против «Коламбуса» показали завершивший карьеру Патрик Шарп (28 голов в 51 игре) и выступающий за «Детройт» Патрик Кейн (28 голов в 64 матчах).

Теперь на счету Овечкина 899 голов в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.