Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 октября, 08:23

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за карьеру в ворота «Коламбуса»

Анастасия Пилипенко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за карьеру в ворота «Коламбуса».

25 октября форвард в 51-й раз сыграл против «Коламбуса» (5:1) в регулярных чемпионатах НХЛ. В этой игре 40-летний Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 28-й в ворота «Блю Джекетс». Этот гол повторил рекорд лиги.

Такой же результат в матчах против «Коламбуса» показали завершивший карьеру Патрик Шарп (28 голов в 51 игре) и выступающий за «Детройт» Патрик Кейн (28 голов в 64 матчах).

Теперь на счету Овечкина 899 голов в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.

Мартин Фехервари и&nbsp;Александр Овечкин после гола.Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус»

Telegram Дзен Max
Александр Овечкин
Патрик Кейн
Патрик Шарп
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джекетс
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя