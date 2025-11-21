Овечкин повторил рекорд по самой результативной серии в НХЛ среди игроков от 40 лет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности результативной серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (8:4) Овечкин забил три гола. Он также забросил по шайбе в трех предыдущих матчах.

Аналогичное достижение также принадлежит чешскому нападающему Яромиру Ягру (четыре игры подряд с голом в 2013 году) и канадскому форварду Дину Прентису (четыре игры подряд с голом в 1972 году).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 матче набрал 20 (10+10) очков.