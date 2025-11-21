Видео
Сегодня, 08:19

Овечкин повторил рекорд по самой результативной серии в НХЛ среди игроков от 40 лет

Павел Лопатко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности результативной серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (8:4) Овечкин забил три гола. Он также забросил по шайбе в трех предыдущих матчах.

Аналогичное достижение также принадлежит чешскому нападающему Яромиру Ягру (четыре игры подряд с голом в 2013 году) и канадскому форварду Дину Прентису (четыре игры подряд с голом в 1972 году).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 матче набрал 20 (10+10) очков.

Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в первую минуту матча
Овечкин вышел на третье место в НХЛ по хет-трикам в выездных матчах
Овечкин стал шестым игроком в возрасте от 40 лет с хет-триком в матче НХЛ
Овечкин невероятен! Оформил хет-трик с «Монреалем» и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
«Вашингтон» переиграл «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу
Овечкин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
