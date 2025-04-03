Овечкин повторил снайперский рекорд Хоу для 39-летних хоккеистов

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с достижением Горди Хоу, забив 39 шайб в возрасте 39 лет.

В матче против «Каролины Харрикейнз» (1:5) российский форвард отметился 39-й шайбой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, он повторил результат, который Горди Хоу показал в сезоне-1967/68, когда тому тоже было 39 лет.

У Овечкина осталось еще семь игр в регулярном чемпионате, чтобы превзойти рекорд Хоу, — для этого ему достаточно всего одной заброшенной шайбы.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне