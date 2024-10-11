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Сегодня, 13:00

Овечкин пожаловался на нехватку хороших форвардов в «Вашингтоне»

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что команда испытывает нехватку качественных центрфорвардов.

«Очевидно, нам не хватает парней с талантом и мастерством, которыми обладают Бэкстрем и Кузнецов. Но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать. [Пьер-Люк] Дюбуа обладает довольно хорошими навыками, он пока учится. У него хороший потенциал», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент 36-летний Никлас Бэкстрем находится в списке травмированных, швед пропустил почти весь сезон-2023/24 из-за проблем со здоровьем. 32-летний Евгений Кузнецов минувшим летом вернулся в КХЛ, став игроком СКА.

39-летний Овечкин выступает за клуб с 2005 года. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Игорь Шестеркин. Кучеров — единственный из наших в элите, Овечкин включен в топ из уважения: россияне в рейтинге игроков НХЛ

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз

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