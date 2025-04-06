Овечкин прибыл на матч против «Айлендерс», в котором может стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прибыл на стадион «UBS Arena» в Нью-Йорке, на котором его команда в воскресенье, 6 апреля сыграет против «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Хоккеист приехал на арену в костюме с галстуком.

В матче против «Айлендерс» Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ. 5 апреля в игре против «Каролины» (5:3) россиянин сделал дубль и повторил рекорд Уэйна Гретцки — теперь у них по 894 гола в лиге.

Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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