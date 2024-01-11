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НХЛ

Сегодня, 11:32

Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке для детей, организованной Американской ассоциацией речи, языка и слуха (ASHA), сообщает НХЛ.

«Всегда приятно видеть улыбки на их лицах. Думаю, что дети запоминают такое и любят это, всем родителям это нравится, это весело. Думаю, в хоккейном плане организация растет очень быстро, нам важно дарить болельщикам и детям улыбки и воспоминания», — сказал Овечкин.

Россиянин — амбассадор организации с 2014 года. В тренировке он участвует в седьмой раз. Всего в занятиях были задействованы 50 игроков.

Овечкин не принимал участия в игровых действиях из-за травмы, он раздавал автографы и разговаривал с детьми.

Ранее россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. После этого Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». 7-го числа форвард сыграл в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3), в котором отметился голевой передачей, но не нанес ни одного броска в створ.

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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