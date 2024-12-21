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Сегодня, 23:11

Овечкин принял участие в опциональной тренировке «Вашингтона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел опциональную тренировку с командой в субботу, 21 декабря, сообщает журналист Том Гулитти.

По данным источника, это было необязательное занятие, в котором спортсмены участвуют по своему желанию, а в случае отказа не будут наказаны клубом. Н тренировке присутствуют большинство хоккеистов команды, включая Овечкина. Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен не участвует из-за болезни.

39-летний Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). 14 декабря россиянин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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