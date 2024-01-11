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Сегодня, 18:53

Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, Овечкин провел основную часть тренировки с командой, после чего поговорил с главным тренером команды Спенсером Карбери и покинул занятие.

38-летний россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона». 10 января сообщалось, что он посетил занятие, но не смог полноценно тренироваться.

В текущем сезоне на счету Овечкина 26 (8+18) очков в 26 матчах за «Кэпиталз».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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