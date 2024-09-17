Овечкин присутствовал на тренировке «Вашингтона» после досрочного ухода с предыдущей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во вторник принял участие в тренировке команды, сообщает The Hockey News.

По информации источника, россиянин первым вышел на лед и сразу же приступил к отработке бросков и передач. Отмечается, что он выглядел вполне здоровым и был в хорошем настроении.

17 сентября Овечкин отмечает день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

В понедельник нападающий покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. На счету форварда «Кэпиталз» 843 гола в североамериканской лиге. Ему не хватает 42 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.