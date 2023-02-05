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Сегодня, 05:52

Овечкин о Матче звезд НХЛ: «Думаю, нам с Кросби весело играть вместе, а не друг против друга»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от игры в одной команде с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби на Матче звезд НХЛ.

«Отличный уикенд. Было много забавных моментов, много теплых воспоминаний. Мне понравилось, моим детям и всей семье тоже. Думаю, нам с Кросби весело играть вместе, а не друг против друга. Сейчас мы были в одной команде, это особенный и очень приятный момент», — приводит официальный сайт NHL слова Овечкина.

Овечкин и Кросби выступали за команду Столичного дивизиона, которая проиграла Атлантическому дивизиону (6:10) в полуфинале. Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевых передачи, у Кросби — дубль и одна результативная передача. Канадец забросил обе шайбы с передачи Овечкина.

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Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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