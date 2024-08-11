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Сегодня, 13:24

Овечкин: «Далеко не заглядываю, но последний матч хочу сыграть за «Динамо»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что хотел бы завершить игровую карьеру в России и провести свой последний матч за московское «Динамо».

«Так далеко я не заглядываю. У меня еще два года контракта в НХЛ. Конечно, я хочу сыграть свой последний матч за «Динамо», где начинал карьеру. Но эту тему прямо сейчас нет смысла поднимать», — приводит РИА Новости слова Овечкина.

Овечкин — воспитанник «Динамо». За московскую команду он играл с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 на период локаута в НХЛ.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ , забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. Россиянин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).

Источник: РИА Новости
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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