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НХЛ

16 декабря, 21:45

Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA).

На минувшей неделе 37-летний форвард набрал 8 очков (5+ 3) в четырех матчах регулярного чемпионата. Также Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Овечкин стал третьим игроком с таким показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — канадец Горди Хоу (801).

«Вашингтон» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице Востока регулярки НХЛ.

Источник: NHLPA
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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