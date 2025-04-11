Овечкин признан первой звездой матча с «Каролиной»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:4 Б). 39-летний россиянин отметился результативной передачей.

Второй звездой признан форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, забивший один гол. Третья звезда — нападающий «Харрикейнз» Сет Джарвис, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Овечкин провел 62 матча, в которых набрал 70 (42+28) очков.

Перед этим матчем состоялась церемония в честь Овечкина, который в воскресенье, 6 апреля, забил 895-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).