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Сегодня, 08:18

Овечкин признан первой звездой матча с «Ютой»

Даниил Аршавский
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и был признан первой звездой завершившейся встречи.

39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах в текущем сезоне НХЛ. На старте третьего периода матча с «Ютой» Овечкин получил травму после столкновения с форвардом соперника Джеком Макбэйном.

Второй и третьей звездой матча признали нападающих «Кэпиталз» Дилана Строума и Брэндона Дьюхейма.

«Вашингтон» набрал 27 очков и лидирует на «Востоке», «Юта» с 17 очками занимает 11-е место в Западной конференции.

Александр Овечкин
Дилан Строум
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Юта

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