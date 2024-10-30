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Сегодня, 05:15

Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин в матче против «Рейнджерс».
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

Форвард сделал дубль и достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ. 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил свое отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 37 шайб.

Второй звездой встречи стал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, набравший 3 (1+2) очка.

Третья звезда матча — форвард «Рейнджерс» Филип Хытил, забивший 1 гол.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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