Овечкин признан второй звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» (1:5). Все трое выбраны из состава победителей

Второй звездой признан российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин забил один гол и сделал голевую передачу.

Первой звездой стал голкипер Логан Томпсон, который отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. Третья звезда — защитник Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка.