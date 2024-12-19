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Сегодня, 19:29

Овечкин продолжает тренироваться в бесконтактном свитере после травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает бесконтактные тренировки после повреждения, сообщает журналист Том Гулитти.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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