Овечкин прокомментировал хет-трик Оши в матче с «Сент-Луисом»

Сегодня, 11:11
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о хет-трике Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).
«Хет-трик Оши? В прошлой игре он был самым быстрым на льду. Сегодня он оформил хет-трик. Он очень горяч, так что наша работа сейчас заключается в том, чтобы просто отдать ему шайбу», — цитирует Овечкина The Hockey News.
«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.