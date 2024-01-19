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НХЛ

Сегодня, 11:11

Овечкин прокомментировал хет-трик Оши в матче с «Сент-Луисом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о хет-трике Ти Джея Оши в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

«Хет-трик Оши? В прошлой игре он был самым быстрым на льду. Сегодня он оформил хет-трик. Он очень горяч, так что наша работа сейчас заключается в том, чтобы просто отдать ему шайбу», — цитирует Овечкина The Hockey News.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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