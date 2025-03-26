Овечкин — о поражении от «Виннипега»: «Это был хороший матч»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру команды в матче с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ).

В этой игре Овечкин забросил 889-ю шайбу в НХЛ, приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки (894 гола).

«В начале второго периода мы создали несколько хороших моментов, а в третьем сделали то, что все уже видели: если проигрываем на один гол, идем в рывок — и получаем награду за это.

Но это была игра плей-офф — и по настрою, и по физике. Так что да, это был хороший матч», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

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В текущем сезоне НХЛ Овечкин набрал 60 (36+24) очков в 55 играх.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в Западной конференции. «Вашингтон» идет первым в Восточной конференции — 103 очка в 71 игре.