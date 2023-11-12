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Сегодня, 08:40

Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин с партнерами по &amp;quot;Вашингтону&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о победе над «Айлендерс» (4:1).

«Вы сами видели, как все жертвовали своими телами, чтобы блокировать удары соперника. Мы играли умно и просто. Потому и взяли победу. Мы были сфокусированы на этом матче, даже несмотря на то, что мы играли второй день подряд. Нам противостояла хорошая команда, но мы все знали, как нужно играть против них. Их голкипер Шепард сыграл сегодня просто великолепно, совершал отличные сейвы. Сегодня мы смогли увидеть в деле многих наших молодых парней из резерва. Это очень важно, поскольку мы смогли увидеть что мы имеем на будущее. Всегда может что-то произойти, и потребуются люди, которые смогут выйти», — сказал Овечкин в интервью после матча.

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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