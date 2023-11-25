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НХЛ

Сегодня, 04:19

Овечкин — о поражении от «Эдмонтона»: «Мы вообще не играли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Эдмонтона» (0:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы вообще не играли. Мы дали сопернику много пространства. Когда «Ойлерз» контролируют шайбу, это опасно. Особенно в первом периоде мы совершили много потерь, допускали ошибки, и соперник вышел вперед — 2-0.

Большинство? Мы стараемся. Пытаемся отрабатывать на тренировках, поэтому эта ситуация нас расстраивает. Но мы движемся дальше, продолжаем бороться и продолжаем набирать темп», — цитирует The Hockey News Овечкина.

«Вашингтон» в этом матче получил пять возможностей для игры в большинстве, но не смог реализовать ни одну.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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