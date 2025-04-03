Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Каролины»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча против «Каролины» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний россиянин во втором периоде забросил единственную шайбу своей команды в матче.

«Очевидно, мы знали, что это будет тяжелая и скоростная игра. Может быть, это связано с тем, что мы сыграли два матча подряд. Во втором периоде мы вроде бы поняли, что нам нужно делать, но, к сожалению, забили только один раз», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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