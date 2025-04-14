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14 апреля, 07:18

Овечкин — о поражении от «Коламбуса»: «Вашингтон» отыграл два хороших периода»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:4).

«Я думаю, мы отыграли два хороших периода. У нас было много моментов, но бывает, что в некоторые дни просто невозможно забить. Было много позитивных моментов, мы воспользуемся этим и пойдем дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 109 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 85 очками — на девятой строчке.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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