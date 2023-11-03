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НХЛ

Сегодня, 15:30

Овечкин прокомментировал решение Бэкстрема приостановить карьеру из-за травмы

Виктория Кравченко
Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин с Кубком Стэнли.
Фото Global Look Press
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает о решении одноклубника Никласа Бэкстрема приостановить карьеру из-за травмы. Он заявил, что сделает все возможное для помощи шведу.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему. Прежде всего надо оставаться хорошим человеком. Он так много значил для всех нас в определенные моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить все, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

О решении приостановить карьеру форвард сообщил 1 ноября. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне 35-летний Бэкстрем провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) балл. Всего в актве шведа 1033 (271+762) очка в 1105 матчах НХЛ.
Александр Овечкин
Никлас Бэкстрем
ХК Вашингтон Кэпиталз
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