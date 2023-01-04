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Сегодня, 08:48

Овечкин: «Матч с «Баффало» получился веселым, но мы потерпели тяжелое поражение»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Баффало» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

37-летний россиянин сделал дубль в игре с «Сэйбрз».

«Кузнецов помог мне своим пасом в случае с первым голом, а если говорить о второй шайбе — Шири сделал все, мне оставалось только попасть в ворота. Сегодня у нас многое получалось, у нас было много хороших моментов, несколько мы реализовали, но потерпели тяжелое поражение, хотя матч получился веселым.
Может ли Тэйдж Томпсон стать новой звездой НХЛ? Он большой, сильный, отлично двигает шайбу, у него сильный бросок. Он молод, у него все впереди», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.

После игры с «Баффало» на счету Овечкина 808 шайб в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 86 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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