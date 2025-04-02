2 апреля, 06:21
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над «Бостоном» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
39-летний россиянин забросил одну шайбу. Ему ассистировали Дилан Строум и Джон Карлсон. Также Овечкин отметился голевой передачей.
«Гол есть гол. Строум и Карлсон отлично сыграли», — приводит слова Овечкина сайт «Кэпиталз».
Также нападающий «Вашингтона» прокомментировал дебютный матч Райана Леонарда, с которым клуб ранее подписал контракт новичка.
«Рад за него. Он играл уверенно, хорошо контролировал шайбу. У него большое будущее», — добавил Овечкин.
На счету Овечкина теперь 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
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