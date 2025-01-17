Овечкин прокомментировал свой рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ

Сегодня, 15:10
Нападаюший «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал в лиге.
«Это довольно круто. Когда ты играешь 20 лет и у тебя есть шанс, ты им воспользуешься», — приводит слова Овечкина RMNB.
39-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Оттавы» (1:0 ОТ). Голкипер «Сенаторз» Леэви Мериляйнен стал 179-м вратарем, пропустившим гол от Овечкина в истории лиги.
Таким образом, капитан «Кэпиталз» превзошел показатель чешского форварада Яромира Ягра (178 вратарей).
Всего на счету россиянина 874 гола в 1455 матчах за всю карьеру в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 20 шайб.