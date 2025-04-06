Овечкин — об установлении снайперского рекорда в НХЛ: «Это мощно»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после установления рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что за момент, а? Для хоккея, для моей семьи, для меня, организации, моей команды. Это мощно», — сказал Овечкин в перерыве матча с «Айлендерс».

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.