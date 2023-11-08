Овечкин — о своей результативности в сезоне: «Иногда удача не на твоей стороне»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в текущем сезоне.

«У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что следует сделать по-другому. Думаю, что это просто период времени, когда иногда удача просто не на твоей стороне», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После 10 матчей «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков. На счету 38-летнего Овечкина 8 (2+6) очков в 10 играх.