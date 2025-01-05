Овечкин впервые прокомментировал появление видео с нецензурными фразами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал видео с матами, записанное после победы над «Бостоном» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Да уж... Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», — приводит слова Овечкина matchtv.ru.

В ролике 39-летний хоккеист в нецензурной форме поделился эмоциями после игры и поздравил своих знакомых с Новым годом.

В этом сезоне на счету Овечкина 30 (19+11) очков в 23 матчах регулярного сезона НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.