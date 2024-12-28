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Овечкин — о возвращении после травмы: «Это был тяжелый месяц, я просто хочу играть в хоккей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящее возвращение на лед после травмы.

28 декабря стало известно, что 39-летний россиянин сыграет против «Торонто». Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

«Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был тяжелый месяц: тренировки, просмотр матчей, и ты всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить. Теперь пришло мое время. Я провел много времени в тренажерном зале, на велотренажерах. Весь персонал проделал огромную работу, помогая мне восстановиться...Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку.

Ребята отлично справились без меня. Они хорошо играют, так что я не знаю, как я проявлю себя прямо сейчас. Тренировки — это одно, но в играх совсем другая скорость, другая интенсивность, так что нужно просто быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Источник: Овечкин может сыграть против «Торонто» 29 декабря
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