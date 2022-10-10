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Сегодня, 08:53

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед стартом сезона

Алина Савинова

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды. Об этом сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в своих социальных сетях.

По словам источника, 37-летний форвард взял день отдыха, чтобы восстановиться.

Овечкин, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 50 заброшенных шайб и 40 результативных передач. Суммарно он набрал 90 очков.

13 октября «Вашингтон» проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ 2022/2023 с «Бостоном». Начало игры — в 02.00 по московскому времени.

        
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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