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Сегодня, 02:26

Овечкин пропустит минимум 3 матча из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду «Вашингтон» поместил российского нападающего Александра Овечкина в список травмированных игроков из-за повреждения голени. 39-летний россиянин пропустит как минимум три матча, что станет одним из самых длительных перерывов в его карьере.

По регламену НХЛ, он сможет вернуться из списка травмированных через семь дней, хотя он может пропустить дополнительное время. Он точно не сыграет с «Колорадо» (22 ноября), с «Нью-Джерси» (24-го) и «Флоридой» (26-го).

Самый долгий отрезок, когда Овечкин не выходил на лед, был в 2009 году — тогда он не играле 6 матчей.

В нынешнем сезоне 39-летний российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ — 868 голов в 1444 играх лиги. Овечкину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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