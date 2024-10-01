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Сегодня, 01:46

Овечкин пропустит предсезонный матч «Вашингтона» с «Коламбусом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит выездной выставочный матч против «Коламбуса».

39-летний россиянин не попал в состав «Кэпиталз» на игру.

Овечкин принял участие в предыдущей игре против «Коламбуса» (4:8), которая состоялась в Вашингтоне 28 сентября. В этом матче форвард забил один гол. Также Овечкин сделал результативную передачу в предсезонной встрече с «Нью-Джерси» (5:3), которая прошла 26 сентября.

Матч «Коламбус» — «Вашингтон» пройдет во вторник, 1 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.

У «Коламбуса» выйдут на лед три представителя России: вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко. В составе «Вашингтона» двое россиян: защитник Александр Алексеев и нападающий Иван Мирошниченко.

Александр Овечкин
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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