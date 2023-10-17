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НХЛ

Сегодня, 08:22

Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 Б).

На сайте Stat Muse сообщается, что 38-летний хоккеист провел 18-ю игру без бросков в створ в регулярках НХЛ. Также Овечкин не нанес ни одного удара впервые с ноября 2021 года.

Всего россиянин провел 1349 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом лиги по числу бросков в створ — 6359.

Александр Овечкин. Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!

В следующем матче «Вашингтон» 19 октября сыграет с «Оттавой».

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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